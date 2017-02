Piazza InBlu del 9 febbraio: attenzione su caso Raggi, e migranti in attesa del “si” alla richiesta di asilio in onda il 9 febbraio alle 09.07

A Piazza InBlu, nella puntata del 9 febbraio in onda alle 09.07, attenzione puntata ancora su Roma. Non c’è pace per il Campidoglio e questa volta al centro delle polemiche c’è l’assessore all’Urbanistica Paolo Berdini. Ma parleremo anche di quei migranti che sono in Italia da qualche anno già un programma di inserimento avviato, ma rischiano di piombare nell’irregolarità e vivono sospesi in attesa del Sì alla richiesta di asilo

