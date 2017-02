Mattinata InBlu. Dal 13 al 17 febbraio una settimana all’insegna di inizative, libri, musica e teatro

Lunedì 13 febbraio a Mattinata InBlu parliamo della campagna “Mio piccolo principe, non sarai più solo!”, grazie alla quale la Fondazione Renato Piatti vuole incrementare e sviluppare nuovi servizi di riabilitazione per minori in ambito sanitario. Con lo psicologo Valerio Celletti invece, racconteremo come la prima colazione possa essere un momento per rafforzare le unioni familiari e il rapporto di coppia.

Come ogni martedì, anche il 14 febbraio, di parla di libri direttamente con gli autori. Tra questi Carlo Lucarelli per “Intrigo italiano” (Einaudi) e Laura Bartelè per “Dipende dalla schiena” (Mondadori).

Il mercoledì vede protagonisti come sempre Suor Roberta Vinerba e Dante Cerati con la sua rubrica musicale “Dagli ’80 ai 2000”.

Giovedì 16 febbraio Serena Autieri ci parlerà della sua Lady D in scena al Sistina di Roma e vi racconteremo quale è il programma di “Cinema in verticale” rassegna sul cinema e la cultura di montagna.

Il venerdì infine si viaggia alla scoperta degli appuntamenti più curiosi e golosi.

Mattinata InBlu va in onda dalle 10,06 alle 12,00 dagli studi di Milano e Roma. Con Max Occhiato e Daniela Lami