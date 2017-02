Professor Leonardo Becchetti: “Il Sud ha tante risorse, ma sono sfruttate male” intervista a Leonardo Becchetti, professore di economia dell'università di Tor Vergata

Il problema della disoccupazione grava come un macigno sul rilancio del Mezzogiorno nel sistema Paese ed anche in Europa. In particolare, quella giovanile da almeno un paio d’anni si attesta intorno al 60%, contro il pur alto 40% di giovani senza lavoro dell’intera Italia. Eppure, al Sud, le risorse non mancano, ma sono sfruttate male, spiega – al microfono di Alessandra Giacomucci – l’economista Leonardo Becchetti