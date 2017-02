Buona la Prima – Festival di Sanremo: si entra nel vivo delle serate finali per la kermesse dai grandi ascolti

La prima pagina de Il Sole 24 Ore; Mauro Meazza, caporedattore centrale

La prima pagina de La Gazzetta del Sud; Franco Cicero, vicedirettore

Giuseppe Caporaso in studio per il lancio di Attenti al Lupo, in onda alle 19 su TV2000

Festival di Sanremo – Si entra nel vivo delle serate finali per la kermesse dai grandi ascolti

Collegamento con Sanremo, Marco Parce, conduttore radio inBlu

Sanremo – Il festival entra nel vivo delle due serate finali. Boom di ascolti ieri per l’ esibizione dei big con le cover, seguita da 10 milioni di spettatori; collegamento con la sala stampa dell’Ariston, Marco Parce, conduttore di radio inBlu