4 anni fa le dimissioni di Benedetto XVI – Puntata del 12 febbraio 2017

A quattro anni dalle dimissioni di Papa Benedetto XVI, il Portone di Bronzo racconta quella storica giornata con la testimone d’eccezione: Giovanna Chirri, la vaticanista dell’Ansa che per prima capì il significato delle parole in latino pronunciate dal pontefice in occasione del concistoro dell’undici febbraio 2013 in cui annunciò la rinuncia al ministero petrino.