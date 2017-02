Piazza InBlu del 14 febbraio: attenzione su Direzione del Pd, pagella Ue all’Italia e migranti in onda il 14 febbraio alle 09.07

A Piazza InBlu, nella puntata del 14 febbraio in onda alle 09.07, attenzione puntata sulla Direzione del Pd e l’intervento di Matteo Renzi. Parleremo anche della Pagella Ue all’Italia. Nella seconda parte in primo piano i Migranti: dalla Libia alla Svizzera, passando per Comuni e prefetture italiane. Per intervenire in trasmissione.

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152