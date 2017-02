Antonio Decaro, presidente Anci, sostiene il sindaco di Vitulano

Migranti. Sui di Vitulano, con lo scontro, poi rientrato, Comune Prefettura, interviene Antonio Decaro sindaco di Bari e Presidente Anci: Questa volta ha ragione il sindaco. Come Comuni italiani abbiamo raggiunto un accordo con il Viminale, ci siamo assunti come sindaci delle responsabilità, l’accordo prevede una distribuzione uniforme gestita dal Sindaco attraverso lo Sprar, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Il comune di Vitulano ha adottato lo Sprar, che non si limita a prevedere la fase di accoglienza ma anche di integrazione