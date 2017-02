Economia: Pil italiano in crescita, una buona notizia

Economia: Pil italiano in crescita, una buona notizia ai nostri microfoni Carlo Scarpa, docente di economia politica all’Università di Brescia

Nel 2016 il Pil italiano aumentato in termini grezzi dello 0,9% rispetto al 2015. Lo rende noto l’Istat in base alla stima flash. Per il premier Gentiloni questi dati incoraggiano ad andare avanti con le riforme. L’economista Carlo Scarpa, docente di economia politica all’Università di Brescia, intervistato da Francesca Lozito giudica questo dato un buon passo avanti, anche se c’è ancora molta strada da fare.