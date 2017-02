Economia e società: a Markus Vogt il premio internazionale della fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice

E’ stato assegnato ad uno studioso tedesco, Markus Vogt, il premio internazionale ‘economia e società’ promosso dalla Fondazione centesimus annus pro pontifice. Del riconoscimento come pure del convegno, entrambi in programma a maggio prossimo, se ne è parlato stamani in sala stampa vaticana. C’era per noi Rita Salerno