Buona la Prima – Usa-Israele, Incontro Trump Netanyahu: addio alla soluzione dei “Due-Stati”?

Intervista a Eric Salerno, giornalista esperto di Medio Oriente

Gli Usa “restino fedeli alla soluzione dei due Stati”. E’ questo l’appello del ministero degli Esteri del governo dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) alla Casa Bianca, dopo che sono trapelate in mattinata notizie secondo cui l’amministrazione Usa, nel giorno in cui il presidente Trump incontra il premier israeliano Netanyahu, avrebbe rinunciato a tale soluzione. Secondo fonti ufficiali della Casa Bianca Trump non vuole insistere su questo obiettivo ma sono le due parti che devono trovare un accordo, mentre una soluzione dei ‘due stati’ che non porta la pace non è l’obiettivo degli Usa. Prima del loro faccia a faccia, Trump e Netanyahu incontrano la stampa alle 11.50 locali (le 17.50 in Italia); Eric Salerno, giornalista dell’Huffington Post, esperto di Medio Oriente