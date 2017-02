Lavagna, 16enne si suicida durante la perquisizione in casa della Guardia di Finanza. ai nostri microfoni Don Andrea Buffoli, parroco della chiesa di Santa Maria Assunta di Ne

La comunità tutta è ferita da quello che è successo. Dobbiamo porci domande e le domande non devono restare in superficie. Lo afferma a Buongiorno InBlu Don Andrea Buffoli, parroco della chiesa di Santa Maria Assunta di Ne, che ieri ha celebrato a Lavagna i funerali di Giovanni, il 16enne che si è tolto la vita durante la perquisizione in casa della Guardia di Finanza. Don Andrea è anche assistente spirituale della Virtus Entella, la squadra in cui giocava Giovanni e suo insegnante di religione.