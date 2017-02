Piazza InBlu del 17 febbraio: in primo piano Milleproroghe, partito democratico e regole del buon sonno in onda il 17 febbraio alle 09.07

A Piazza InBlu, nella puntata del 17 febbraio in onda alle 09.07, in primo piano il decreto Milleproroghe e i “Mille” fronti che apre: Taxi, Commercianti Ambulanti, Vigili del Fuoco, ma anche Associazioni Disabili. Non mancheremo di guardare all’intenso dibattito nel Partito democratico in vista dell’Assemblea del fine settimana. Nella seconda parte, come ogni venerdi dedicheremo spazio e tempo alla Salute: Parleremo delle Regole del Buon Sonno. Per intervenire in trasmissione.

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152