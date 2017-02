Epatite C, legittimo l’import per uso personale dei generici dall’estero

Epatite C, legittimo l'import per uso personale dei generici dall'estero

Epatite C, importante sentenza del Tribunale del riesame di Roma: è possibile per un malato importare il farmaco per la cura da un Paese straniero dove viene venduto ad un costo molto più basso. Nel servizio di Francesca Lozito l’intervista all’avvocato Daria Pesce che ha condotto il ricorso