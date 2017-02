Pensieri e Parole di domenica 19 febbraio: ottava puntata

L’ottava puntata di Pensieri e Parole, in onda domenica 19 febbraio alle 12.30, ci racconterà vita e opere del poeta turco Nazim Hikmet ed evocherà con le letture delle sue poesie, ad opera di Laura Valente, il fascino di Istanbul. Per lo sguardo all’attualità, si parlerà di un’interessante sondaggio effettuato su 3 milioni e mezzo di studenti italiani delle scuole primarie e secondarie, a cui è stato chiesto di indicare il loro libro preferito. Infine, l’intervista della conduttrice a Mario Luzzatto Fegiz, noto giornalista e critico musicale, che ha appena pubblicato per Hoepli un’autobiografia intitolata “Troppe zeta nel cognome”.