Ecclesia la domenica alle 9 il 23 aprile. Progetto “Pane donato” nella diocesi di Trivento

Ma il 23 aprile ci spostiamo anche nel santuario di Pompei che ospita la seconda Giornata regionale della misericordia degli istituti penitenziari della Campania. Ascoltiamo il Kyrie Eleison della Missa in angustiis di Franz Joseph Hadyn. Parliamo di psicoterapia e affrontiamo il problema dei giovani che emigrano. Infine, varchiamo anche noi le frontiere, spingendoci verso i Balcani, per capire come santa Teresa di Calcutta – di origini albanesi – è venerata tra la sua gente.