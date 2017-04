Etiopia: missione operativa di Caritas e Comunità di Sant’Egidio ad Addis Abeba

Etiopia. In questi giorni si sta svolgendo ad Addis Abeba una missione operativa di Caritas e Comunità di Sant’Egidio per aprire un corridoio umanitario per i profughi presenti nei campi di accoglienza, secondo il piano concordato da Cei e governo italiano. Ce ne parla Emanuela De Marco, dell’ufficio immigrazione di Caritas intervistato da Marino Galdiero