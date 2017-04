Il voto in Francia – Al ballottaggio Macron e Le Pen. Record di voti per il Front National

Il primo commento del centrista, Emmanuel Macron: “Oggi si volta chiaramente pagina nella vita politica francese”. Mentre l’esponente dell’estrema destra, Marine Le Pen, ha dichiarato: “Mi sento addosso la responsabilità della difesa della nazione francese”. Sono i due candidati presidenti più votati che si sfideranno il 7 maggio per conquistare l’Eliseo (il 23,7% Macron e il 21,5% Le Pen). Con i sondaggi che già danno Macron vincente, ma col Front National che ha raggiunto il record storico dei voti. Dopo la sconfitta sia Fillon, repubblicano, sia Hamon, socialista invitano a votare per l’ex ministro. Euro in forte rialzo sui mercati asiatici; collegamento con Parigi, Vito D’Ettorre, inviato di TV2000