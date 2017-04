Piazza InBlu: in primo piano Il futuro di Alitalia, la liberazione di Gabriele Dal Grande ed elezioni francesi

Il 25 aprile, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, in primo piano Il Futuro di Alitalia, dopo l’esito del Referendum sull’intesa raggiunta da azienda e sindacati. Ci soffermeremo sulla liberazione in Turchia di Gabriele Dal Grande e torneremo a guardare al primo turno delle Presidenziali Francesi, senza dimenticare di soffermarci sul 25 Aprile Festa della Liberazione.

Per intervenire in trasmissione

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152