Voto Francia: Sarà ballottaggio tra Macron e Le Pen

Il voto francese. Sarà ballottaggio per l’Eliseo tra Emmanuel Macron che ieri ha ottenuto il 23,75 per cento dei voti e Marine Le Pen che ha raggiunto il 21,53 per cento. Il primo è dato per favorito dai sondaggi dopo aver ottenuto anche l’appoggio di altri candidati sconfitti. Caduta storica dei partiti tradizionali come spiega Massimo Nava, editorialista da Parigi del Corriere della Sera

Francia verso il ballottaggio dopo il Primo turno delle presidenziali ieri. A sfidarsi il 7 maggio saranno Emanuel Macròn e Marine Le Pen. Il punto di Daniele Zappalà dalla Francia e le reazioni europee nel servizio di Elena Seno.

Il punto di Daniele Zappalà