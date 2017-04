Crisi umanitarie e fame nel mondo – Podcast del 23 aprile 2017

Il Portone di Bronzo, nella puntata curata come sempre da Rita Salerno in onda domenica ogni alle 19.50, torna a parlare delle crisi umanitarie e di fame nel mondo con Michel Roy, segretario generale di Caritas Internationalis che racconta anche dei progetti in corso e di globalizzazione della solidarietà, come vuole Papa Francesco.