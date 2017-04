Papa in Egitto: “Visita possa essere un valido contributo al dialogo interreligioso”

In un videomessaggio diffuso alla vigilia del diciottesimo viaggio internazionale in Egitto, Papa Francesco ha auspicato che questa visita possa essere un valido contributo al dialogo interreligioso con il mondo islamico e al dialogo ecumenico con la chiesa copto ortodossa. Il servizio di Rita Salerno

Papa Francesco girerà in Egitto in un normale veicolo, come ha sempre fatto. È uno dei tanti dettagli della diciottesima visita internazionale del pontefice in Egitto per due giorni, il 27 e 28 aprile prossimi, di cui si è parlato in Vaticano nel corso di un briefing con i giornalisti. L’ha seguito Rita Salerno.