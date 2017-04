Comunità di sant’Egidio – Grazie ai corridoi umanitari altri 68 profughi siriani sono giunti oggi in Italia

Grazie ai corridoi umanitari promossi dalla comunità di sant’Egidio, fondazione delle chiese evangeliche in Italia e tavola valdese , in accordo con il governo italiano, altri 68 profughi siriani sono giunti oggi in Italia dai campi profughi in Libano. Domani ne arriveranno altri 125, per un totale dall’inizio delle operazioni di 800 persone, soprattutto siriani. Paolo Naso, rappresentante delle chiese protestanti italiane.