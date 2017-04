Papa Francesco: “Sempre saremo una preoccupazione per il cuore di Dio”

“Non ci sarà giorno della nostra vita in cui cesseremo di essere una preoccupazione per il cuore di Dio”: così Papa Francesco nell’udienza generale in piazza San Pietro nella quale ha ricordato che l’amore del Signore è la nostra speranza in un mondo spesso egoista. Il servizio di Rita Salerno