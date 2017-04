Primarie del Pd – A due giorni dal voto si alzano i toni tra Renzi e Orlano sulle alleanze Buona la prima, giovedì 27 aprile alle 18.13

“Se si dovesse porre questo tema io chiederò la convocazione di un referendum, previsto dallo Statuto, per decidere se andare con Berlusconi o Pisapia”. Si scaldano i toni, dopo il confronto tv e a due giorni dal voto, tra i candidati alle primarie del Pd con il ministro Andrea Orlando che va all’attacco sul nodo delle alleanze. “Io tra Pisapia e Berlusconi scelgo Pisapia, se per questioni di rancore personale per Renzi non è così, non credo sarà compreso dal nostro popolo”, afferma Orlando. Mentre Renzi ribadisce il veto agli ex Pd, sostenendo che hanno tradito decine di migliaia di militanti. Intanto Michele Emiliano fa sapere che anche se sarà sconfitto resterà nel Pd; Ugo Magri, notista politico de La Stampa