Trump avverte: “Con la Corea del Nord una grande, grande guerra è possibile”

“Con la Corea del Nord una grande, grande guerra è possibile”. Lo ha dichiarato Donald Trump in una intervista all’agenzia Reuters per i cento giorni della sua amministrazione. Federico Romero, docente di Storia del Nord America all’Istituto Universitario Europeo spiega al microfono di Francesca Lozito come vede questo primo periodo di amministrazione statunitense