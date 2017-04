Papa, concluso viaggio in Egitto: “Rifiutare ogni violenza in nome di Dio”. Francesco al clero: “Siate luce tra i profeti di distruzione”

Papa, concluso viaggio in Egitto: “Rifiutare ogni violenza in nome di Dio”. Francesco al clero: “Siate luce tra i profeti di distruzione”

Papa, concluso viaggio in Egitto: “Rifiutare ogni violenza in nome di Dio”. Francesco al clero: “Siate luce tra i profeti di distruzione”

La chiave di lettura di questo diciottesimo viaggio internazionale di Papa Francesco in Egitto è il rifiuto di ogni violenza in nome di Dio, spiega al microfono di Rita Salerno, Giorgio Bernardelli giornalista di Mondo e Missione.

Siate luce tra i profeti di distruzione: questo il mandato consegnato al clero cattolico da Papa Francesco incontrato a conclusione del suo diciottesimo pellegrinaggio internazionale in Egitto. In serata il rientro in Italia. Il servizio di Rita Salerno

Papa Francesco in Egitto. “L’unico estremismo permesso ai credenti è quello della carità”, ha detto il pontefice celebrando la messa allo stadio dell’Aeronautica per la comunità cattolica. Almeno 25mila i fedeli presenti, con loro anche molti musulmani e copti ortodossi. Ce ne parla Giorgia Bresciani

Un viaggio di “unità e fratellanza”, aveva definito la due giorni nel Paese nordafricano Bergoglio durante il volo che lo portava al Cairo. Un primo breve bilancio di Luis Badilla, direttore del Sismografo