Università: 30 aprile 93° giornata della Cattolica. Mons. Giuliodori: “Espressione tra le più qualificate”

“Studiare il mondo è già cambiarlo”: questo il tema della 93 Giornata per l’Università Cattolica in programma domenica 30 aprile. L’ateneo, che conta cinque sedi, “è una delle espressioni più qualificate attraverso cui la Chiesa si fa attenta nei confronti dei giovani” – scrivono i vescovi nel messaggio per la giornata dell’Università Cattolica il cui assistente ecclesiastico è Mons. Claudio Giuliodori.

Antonella Mazza Teruel