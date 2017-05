1° maggio: le iniziative in tutta Italia. Le interviste all’economista Becchetti, Moretti (Filctem Cgil), Bentivogli (Fim-Cisl)

Sabato scorso a Muccia nel maceratese, Cisl e Next, la rete di economisti, imprenditori e società civili, è stato festeggiato il 1 maggio in modo diverso, premiando le imprese locali sostenibili colpite dal sisma, attraverso il CashMobEtico. Ci spiega tutto l’economista Leonardo Becchetti fondatore di Next, nuova economia per tutti.

Manifestano a Monza il 1° maggio anche i 187 lavoratori della multinazionale di isolanti K-Flex, al 99esimo giorno di presidio dell’impresa di Roncello, al centro di una controversa vertenza sindacale. Giovedi sono arrivate le lettere di licenziamento. Matteo Moretti rappresentante aziendale della Filctem Cgil

E quest’anno tra le tematiche del Primo Maggio si impone con forza anche una riflessione sul ruolo e valore oggi del sindacato, alla luce anche delle vicende Alitalia e Almaviva. Ne ha parlato al Buongiorno InBlu Marco Bentivogli Segretario Generale Fim-Cisl