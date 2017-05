Il Portone di Bronzo: “La fabbrica dei santi”

Si parla della fabbrica dei santi ovvero della congregazione per le cause dei santi nella puntata del Portone di Bronzo in onda domenica 30 aprile alle ore 19.50. Lodovica Maria Zanet, collaboratrice del dipartimento di filosofia dell’università cattolica di Milano e da sei anni della postulazione generale per le cause dei santi della congregazione salesiana, la famiglia religiosa fondata da San Giovanni Bosco, spiega i vari passaggi dell’iter che porta alla santità.