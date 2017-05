Il primo maggio nei Paesi in guerra come la Siria e l’Iraq

Il primo maggio nei Paesi in guerra come la Siria e l’Iraq Buona la prima, lunedì 1 maggio alle 18.13

Il primo maggio nei Paesi in guerra come la Siria e l’Iraq, dove in 3 anni di raid anti-Isis, secondo il Pentagono, sono morti 352 civili

Intervista a Riccardo Cristiano, giornalista e autore di ‘Siria. L’ultimo genocidio’

I raid anti-Isis in Iraq e Siria della coalizione internazionale guidata dagli Usa hanno provocato la morte di almeno 352 civili sin dall’inizio delle operazioni, quasi tre anni fa. Lo rende

noto il Pentagono, in un rapporto citato dalla Cnn online. Intanto i ribelli siriani appoggiati dagli Stati Uniti hanno conquistato l’80% di Tabqa, a soli 55 km da Raqqa, la roccaforte dell’Isis nel paese mediorientale. Le ’Forze democratiche siriane’ erano entrate da sud nella città la scorsa settimana. L’offensiva verso Raqqa è ricominciata lo scorso novembre; Riccardo Cristiano, giornalista e scrittore, è appena uscito il suo ultimo libro, ‘Siria. L’ultimo genocidio’