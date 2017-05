Papa Francesco incontra i novizi e prenovizi salesiani

Le periferie del pensiero, i non credenti, i poveri: tutte frontiere in cui il Papa chiede di mandare i migliori. Francesco ne ha parlato ricevendo in udienza un gruppo di novizi e prenovizi salesiani insieme al Rettor Maggiore che ricorda i fronti in cui la congregazione viene “sfidata e messa alla prova”. Il servizio di Alessandra Giacomucci.