A Piazza in blu: Ong-migranti, l’audizione del Pm di Catania Zuccaro

A Piazza in blu: Ong-migranti, l’audizione del Pm di Catania Zuccaro

A Piazza in blu: Ong-migranti, l’audizione del Pm di Catania Zuccaro Giovedì 4 maggio alle 9.07

Giovedì 4 maggio, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, ancora le accuse rivolte alle Ong impegnate nel salvataggio in mare di Migranti, con l’audizione del Pm di Catania Zuccaro. Restano le frizioni Bruxelles-Londra su Brexit. L’Ue richiama la Gran Bretagna a onorare gli impegni. E torna in primo piano anche la questione vaccini

Per intervenire in trasmissione

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152