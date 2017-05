Migranti e Ong – Audizione di Zuccaro in Senato. La Guardia Costiera: le ong non sono un fattore di attrazione

Migranti e Ong – Audizione di Zuccaro in Senato. La Guardia Costiera: le ong non sono un fattore di attrazione Buona la prima, mercoledì 3 maggio alle 18.13

Intervista a Loris De Filippi, presidente MSF Italia

Audizione in Senato alla Commissione Difesa per Carmelo Zuccaro, procuratore capo di Catania, dopo le sue dichiarazioni su presunti rapporti tra Ong e trafficanti di esseri umani. Intanto la Guardia Costiera fa sapere che la presenza delle navi delle ong davanti alla Libia non rappresenta un ‘pull factor’, un ‘fattore di attrazione’ per i trafficanti di esseri umani. Lo stesso sostiene Loris De Filippi, presidente di MSF Italia che sottolinea come nei quattro mesi successivi alla fine di Mare Nostrum nella sola settimana di metà aprile siano morte 1200 persone.