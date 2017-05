Disco inBlu today, proposta della settimana dall’1 al 6 maggio: The Beatles/ Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

A 50 anni dall’uscita del Greatest Album of All Time, arriva una versione inedita tratta dalle session in studio di ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’.

Era l’1 giugno di 50 anni fa quando John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr stupirono e deliziarono il mondo con un capolavoro rivoluzionario che è diventato l’album più celebrato di sempre. Il 26 maggio “Sgt. Pepper” uscirà in tanti ricchissimi formati e si arricchisce di registrazioni in studio fino ad ora inedite. Sgt. La nuova Sergent Pepper’s Lonely hearts club band dei Beatles è disco inBlu today della settimana