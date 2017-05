inBlu Radio media partner del firmacopie di Britti

inBlu Radio è media partner del Firmacopie di Alex Britti alle 18.30 di sabato 6 maggio (unica data) presso il Centro Commerciale Bicocca di Milano in occasione delll’uscita del nuovo disco In Nome dell’Amore vol. 2. Modererà l’incontro Gianni De Berardinis. Alex Britti sarà in diretta nel Pomeriggio inBlu martedì 9 maggio dalle 15.06.