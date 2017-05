Migranti – Alfano annuncia a luglio una riunione internazionale in Italia. Anche Frontex coinvolta nelle polemiche su Ong Buona la prima, giovedì 4 maggio alle 18.13

Intervista a Marco Chiesara, presidente WeWorld

Il 6 luglio l’Italia ospiterà una conferenza ministeriale sull’emergenza migratoria. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Alfano spiegando che la conferenza sarà allargata a Libia, Paesi di transito dei migranti, partner Ue, Oim e Unhcr. Proseguono intanto le polemiche sul ruolo delle Ong dopo le accuse da parte del pm di Catania Zuccaro, coinvolta anche Frontex che tramite la portavoce fa sapere che l’agenzia non ha mai accusato le ong di collusione con i trafficanti e che Frontex non ha il mandato per condurre inchieste, ma offrire assistenza tecnica ai Paesi e raccogliere informazioni sui trafficanti di esseri umani. Migranti che provengono da Paesi dove l’esclusione sociale, la povertà e la mancanza di accesso ai servizi educativi raggiungono livelli insostenibili, come riporta il WeWorld Index 2017; Marco Chiesara, presidente di WEWorld