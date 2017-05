Papa: ok a riconoscimento virtù eroiche di 5 nuovi beati e 7 venerabili. Tra questi card. Van Thuan

Il Papa ha autorizzato la promulgazione del decreto che riconosce le virtù eroiche di cinque nuovi beati e sette venerabili. Tra questi il cardinale vietnamita Francesco Saverio Nguyen Van Thuan per anni in prigione nel suo Paese e dal 98 presidente del Pontificio consiglio per la giustizia e la pace. Il servizio di Alessandra Giacomucci.