Ecclesia la domenica alle 8.41. Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni

Putata anticipata perché alle 9,10 verrà trasmessa in collegamento con la Radio vaticana la Messa e ordinazioni presbiteriali presieduta dal Papa. Focus sulla Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni ma il 7 maggio presentiamo anche il progetto Eticamensa ad Asti, della Caritas, il Comune e l’ente gestore mensa per scuole contro lo spreco di cibo. Ascoltiamo le note della Missa in angustiis di Franz Joseph Hadyn. Incontriamo il sociologo Giuliano Guzzo, autore di “Cavalieri e principesse. Donne e uomini sono davvero differenti ed è bello così”. Parliamo di migranti attraverso il libro di Silvia Omenetto “Io sono la vite, voi i tralci” e infine, spazio alla testimonianza di un sacerdote messicano contro i trafficanti di uomini don Alejandro Solalinde, in Italia per presentare il suo libro “I narcos mi vogliono morto”.