Papa Francesco: “Nella Chiesa occorre mitezza. No a persone rigide dalla doppia vita”

“Nella Chiesa occorre la mitezza e non persone rigide dalla doppia vita”: è il monito di Papa Francesco nella messa mattutina a casa santa marta. Il servizio di Rita Salerno

Incontrando in Vaticano gli studenti del collegio pontificio Pio Romeno Papa Francesco è tornato a parlare di pace in Medio Oriente ed in particolare in Siria dove le famiglie sono costrette ad abbandonare le case per la violenza di una guerra che non risparmia nessuno. Ce ne parla sempre Rita Salerno