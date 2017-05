Venezuela: Ancora dure proteste contro il governo Maduro

Ancora proteste in Venezuela contro il governo di Nicolas Maduro. Ieri le manifestazioni sono state indette dagli studenti: durante un’assemblea universitaria nel nord est è stato ucciso a sangue freddo un giovane leader dell’opposizione. Domani saranno in piazza le donne per chiedere che cessi la repressione. Edoardo Leombruni è presidente dell’associazione Latino Americana in Italia onlus