Radio Libera Tutti – La musica fa bene al cuore

Ben due ospiti per la puntata di questa settimana. Due storie diverse ma con un filo conduttore che le accomuna: la musica come riscatto da un grande dolore. Per Luca Guadagnini, ex voce dei Vernice, la musica è servita a superare il dolore della perdita di sua figlia Aurora che aveva appena 2 anni. Per Bouchra, giovanissima cantante marocchina, la musica è servita a ritrovare il sorriso dopo 7 anni di ricovero in ospedale. Entrambi gli artisti si racconteranno ai ragazzi ricoverati all’ospedale Bambino Gesù: Clara, Federica, Gabriele e Adriano. Una puntata davvero da non perdere.