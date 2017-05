Tana Libera Tutti – Podcast del 6 maggio 2017

La puntata di questa settimana ci permette di conoscere una bimba che arriva da lontano. Dal Libano è approdata nel nostro paese per un trapianto e ora si sta riprendendo piano piano. In questi lunghi mesi in ospedale ha imparato l’italiano e si è fatta voler bene da tutti. Oggi si innamorerà del microfono e della radio.