Alda Merini protagonista di Pensieri e Parole – Podcast del 7 maggio 2017

È stata una delle voci italiane più ispirate della poesia del Novecento e ha saputo ridare emozione e profondità alle parole d’amore. Alda Merini è la protagonista della nuova puntata di Pensieri e Parole in onda domenica 7 maggio alle 12.30 e Laura Valente ne ripercorrerà la vita, attraverso la lettura di alcuni tra i suoi componimenti più evocativi. Avremo anche la possibilità di parlare di lei con artisti che hanno avuto il privilegio di conoscerla personalmente; Giovanni Nuti, con il quale la Merini ha dichiarato di aver condiviso un “matrimonio artistico”, e Rosalinda Celentano, che ha vissuto con lei la tormentata bellezza del respiro dei sentimenti. Per il momento dell’attualità, si parlerà della Fiera Internazionale del Libro di Teheran, giunta alla sua trentesima edizione, in cui l’Italia, quest’anno, sarà il Paese ospite d’onore.