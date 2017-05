ATLANTE – Le tensioni in Macedonia – Puntata del 6 e 7 maggio 2017

Le gravi tensioni in Macedonia al centro della puntata di Atlante di sabato 6 e domenica 7 maggio. Dopo l’assalto al Parlamento di sostenitori del fronte conservatore che il 27 aprile ha provocato un centinaio di feriti, fra cui anche il leader dell’opposizione socialdemocratica, le contestazioni continuano. Questo in un Paese che nel 2001 ha vissuto una breve guerra civile e dove forse qualcuno mira a trasformare una crisi politica in conflitto etnico. Giorgia Bresciani ne parla con Giovanni Vale, giornalista freelance che vive nei Balcani, Francesco Martino, corrispondente da Sofia dell’Osservatorio Balcani e Caucaso, e padre Dimitar Tasev, sacerdote cattolico in prima linea nell’accoglienza dei migranti a Gevgelija