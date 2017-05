Francia: Macron è il nuovo presidente della Repubblica

Francia. Emmanuel Macron è il nuovo presidente della Repubblica. Ieri con oltre il 65% delle preferenze ha sconfitto al ballottaggio la leader del Front National, Marine Le Pen. A 39 anni è il più giovane presidente della storia di Francia. «Si apre una nuova pagina, voglio che sia quella della speranza e della ritrovata fiducia» ha detto ieri sera al Louvre. Subito dopo l’elezione colloquio telefonico con la cancelliera tedesca Merkel. «Contiamo su una Francia che contribuisca a cambiare l’Unione per riavvicinarla ai cittadini» ha scritto invece su Twitter il presidente dell’Europarlamento Tajani. Numerosi leader europei e mondiali si sono congratulati con il neoeletto presidente francese. Per Emmanuel Macron anche gli auguri del Capo dello Stato Mattarella che in uno scritto ha sottolineando come questa elezione costituisca «una prova di fiducia nel futuro e un segnale di adesione all’ideale dell’integrazione continentale». Su Twitter il messaggio del premier Gentiloni: «Evviva Macron presidente. Una speranza si aggira per l’Europa». Sentiamo da Parigi Massimo Nava, editorialista del Corriere della Sera, al microfono di Pierachille Dolfini

Emmanuel Macron vince le presidenziali francesi e sarà il più giovane presidente del paese transalpino. Il leader europeista ha conquistato poco più del 66% dei consensi, mentre Marine Le Pen ha sfiorato il 34%.Alto l’astensionismo. Il servizio di Danele Zappalà

Congratulazioni dall’Europa e dal mondo al neo presidente francese. Non vedo l’ora di lavorare con lui ha scritto su twitter il presidente americano Trump. Superare le reciproche diffidenze, l’auspicio espresso dal presidente russo Putin . Il servizio di Antonella Mitola