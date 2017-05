Giro d’Italia. Tre tappe tre maglie rosa. Domani la scalata dell’Etna.

Giornata di riposo oggi dopo le tre tappe in terra sarda che ci hanno regalato tre diverse maglie rosa. L’ultima quella di ieri conquistata a Cagliari da Fernando Gaviria. Domani in Sicilia il primo arrivo in salita sull’Etna. I valori del ciclismo nelle parole del c.t. della nazionale Davide Cassani intervistato da Ugo Scali.