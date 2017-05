L’8 maggio è la Giornata internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

L’8 maggio è la Giornata internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. 17 milioni i volontari nel mondo per questa grande organizzazione umanitaria. In Italia è impegnata in situazioni di emergenza e calamità, come nelle zone terremotate e anche nelle operazioni di accoglienza dei migranti. Sentiamo Francesco Rocca, presidente nazionale della Croce Rossa italiana