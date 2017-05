Piazza InBlu, Andiamo in Francia all’indomani dell’elezione di Macron. L’attenzione è rivolta poi alla situazione di Pomezia

Il 9 maggio, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, attenzione puntata sulla Francia all’indomani del Ballottaggio che ha incoronato Emmanuel Macron nuovo Presidente. Nella seconda parte ci sposteremo a Pomezia. Sequestrato l’impianto dove s è generato il rogo. La Procura di Velletri indaga per verificare la regolarità dell’operato dell’azienda. Si attendono certezze rispetto a eventuali rischi per la salute.

