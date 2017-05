Viaggio a Fatima, Papa Francesco ha incontrato i membri del pontificio collegio portoghese

Del suo imminente viaggio a Fatima, dove si recherà in pellegrinaggio per il centenario delle apparizione e per canonizzare i due pastorelli il 12 e 13 maggio, ha parlato stamani Papa Francesco incontrando i membri del pontificio collegio portoghese. Ci riferisce Rita Salerno nel suo servizio.