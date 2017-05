Obama: “Su clima, USA e Cina diano esempio”

Clima. “Cina e Usa diano l’esempio”. E’ arrivato forte ieri da Milano il messaggio di Barak Obama perché non ci siano decviazioni rispetto agli Obiettivi della Conferenza sul Clima di Parigi, la cosiddetta Cop21. Purtroppo i segnali che arrivano dall’attuale Presidente degli Stati Uniti Trump non vanno in questa direzione, ha detto questa mattina a Piazza InBlu Maria Grazia Midulla Responsabile Clima ed Energia di Wwf Italia